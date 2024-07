“No me alcanzó para más y lo siento mucho; me voy a preparar mejor para el próximo ciclo y mañana volveremos a empezar. No sé si lloro por lo de ahora o por todo lo que no lloré cuando debí”, declaró la representante de Guanajuato tras su actuación en el tatami.

La siguiente representación para México en esta disciplina será el 30 de julio, cuando Prisca Awiti, olímpica en Tokyo 2020, compita en los dieciseisavos de final de la categoría -63 kilogramos ante Nigara Shaheen, del Equipo Olímpico de Refugiados.