CULIACÁN._ Tras imponerse por decisión unánime hace una semana en Mazatlán a José Armando “Pampa” Valdés , Pedro “Pedrín” Guevara no descarta la posibilidad de buscar un tercer campeonato mundial como boxeador profesional.

“Fue una pelea buena, una pelea en la que yo me sentí bien. Sin embargo, te comento que al principio no me había sentido bien, pero ya miré el video, y creo que hicimos un buen trabajo, nos salió bien la estrategia, ya nomás esperar qué nos dicen los promotores”, explicó.

Por último, el boxeador de 35 años señaló que, antes de pensar en el retiro, aún mantiene viva la ilusión de disputar un tercer título mundial.

“Estoy esperando alguna otra oportunidad antes de retirarme y esperemos que se dé un tercer campeonato del mundo”, finalizó.