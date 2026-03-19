$!Pedro Guevara sostendrá en Japón su primer combate de 2026

MAZATLÁN._ Con destino al lejano Oriente en su regreso a esas tierras, el pugilista Pedro Guevara Rocha vuelve al ring el próximo 11 de abril para enfrentar al japonés Tomoya Tsuboi.
El combate ante el asiático será en Tokio en peso Supermosca.
Tsuboi ostenta marca invicta de 3-0, con dos nocauts.
El mazatleco pisará de nuevo cuadriláteros de Japón, en donde se coronó campeón en 2014 contra Akira Yaegashi y regresó en 2017, pero esa vez perdió ante Kenshiro Teraji.
“Estoy muy motivado por regresar al ring, fueron muchos meses de inactividad, pero muy contento de volver a la actividad y hacerlo en Japón es especial por ser una plaza boxística de gran nivel”, dijo Guevara Rocha.
Guevara llega a este compromiso tras un 2025 de apenas un par de peleas, una de ellas fue triunfo en marzo frente a José Armando “Pamba” Valdés y después en septiembre un empate en Los Mochis ante Alexis “Chapito” Molina.
El boxeador porteño estuvo semanas atrás en el país del Sol Naciente apoyando como sparring y eso le sirvió de preparación.
“Me sirvió mucho estar por allá, ya que ellos (Ayumu Sano y Shota Fujimoto) tienen peleas importantes en los próximos días y tuvimos la oportunidad de ayudarlos”.
Un resultado favorable del mazatleco nuevamente le abriría las puertas de la posibilidad de ir en busca de un cetro mundial.