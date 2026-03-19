$!Pedro Guevara sostendrá en Japón su primer combate de 2026

El mazatleco pisará de nuevo cuadriláteros de Japón, en donde se coronó campeón en 2014 contra A kira Yaegashi y regresó en 2017, pero esa vez perdió ante Kenshiro Teraji .

El combate ante el asiático será en Tokio en peso Supermosca.

MAZATLÁN._ Con destino al lejano Oriente en su regreso a esas tierras, el pugilista Pedro Guevara Rocha vuelve al ring el próximo 11 de abril para enfrentar al japonés Tomoya Tsuboi .

“Estoy muy motivado por regresar al ring, fueron muchos meses de inactividad, pero muy contento de volver a la actividad y hacerlo en Japón es especial por ser una plaza boxística de gran nivel”, dijo Guevara Rocha.

Guevara llega a este compromiso tras un 2025 de apenas un par de peleas, una de ellas fue triunfo en marzo frente a José Armando “Pamba” Valdés y después en septiembre un empate en Los Mochis ante Alexis “Chapito” Molina.

El boxeador porteño estuvo semanas atrás en el país del Sol Naciente apoyando como sparring y eso le sirvió de preparación.

“Me sirvió mucho estar por allá, ya que ellos (Ayumu Sano y Shota Fujimoto) tienen peleas importantes en los próximos días y tuvimos la oportunidad de ayudarlos”.

Un resultado favorable del mazatleco nuevamente le abriría las puertas de la posibilidad de ir en busca de un cetro mundial.