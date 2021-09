“Creo que ya estaba destinado empezar a transmitir lo que el boxeo me ha dado, tantos años en el boxeo, pues también me he estado preparando para ya cuando me retire de este deporte, enseñar y verlo también como una forma de sustentarme”, expresó Guevara Rocha

“La escuela de box que tengo junto con mi socio Juan José ‘Cheché’ Lizárraga Pasos, inició creo que tal vez también por el sustento, ya que se puso difícil todo con el tema de la pandemia y la verdad comenzar con la escuelita nos ayudó mucho en cuestión de sustento”.