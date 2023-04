“Es una oportunidad muy grande que me dio el coach y el equipo, la verdad la confianza que me han ayudado, esperamos hacer un buen papel.

“Al principio me daba nervios porque me contaron que tuvieron al Novato del Año la temporada pasada en el equipo, al llegar pues sí está el compromiso de que siga ese paso”, explicó.

Márquez Urquiza promedia 10:29 minutos de juego, 3.7 puntos por partido, 1.3 rebotes y .4 asistencias.

“La verdad sí he aprendido bastante con mis compañeros de equipo y el coach, las personas que nos han apoyado, me he sentido apoyado en todo momento, hay un poco de nervios, pero vamos a dejarlo todo en la duela”, señaló.