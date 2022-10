Más deportes | TENIS

Pegula supera a Azarenka para llegar a la final del Guadalajara Open

La cabeza de serie No. 3, Jessica Pegula, avanzó a la segunda final WTA 1000 del año y de su carrera con una victoria en dos sets sobre la ex No. 1 del mundo, Victoria Azarenka, en el Guadalajara Open Akron