Pelea entre ‘Canelo’ Álvarez y Dmitry Bivol podría ser en Dubái

MÉXICO._ La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) celebró este lunes una reunión de urgencia para analizar las medidas a tomar debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, tras la cual determinó que Dmitry Bivol mantendrá su título mundial en la división de los semipesados, mismo que expondrá ante Saúl “Canelo” Álvarez el próximo 7 de mayo, posiblemente en Dubái.

Si bien no se pronunció sobre si la pelea entre “Canelo” y Bivol sigue firme al tratarse el segundo de un ciudadano ruso, el organismo aclaró que no permitirá que los boxeadores de ese país lleven su bandera o entonen su himno en las funciones que participen, además de que el nombre de Rusia no será nombrado en absoluto.

“Los actuales campeones mundiales o regionales mantendrán su estatus, y esto también estará sujeto a revisión por parte del Comité respectivo”, se puede leer en una serie de publicaciones que aparecen en las redes sociales de la AMB. El otro campeón que se sostiene es Radzhab Butaev, en peso wélter.

Se determinó excluir a boxeadores rusos y bielorrusos de sus listas de rankings, además de que no serán llamados jueces de ambas nacionalidades.

Después del anuncio de la pelea, se mencionó que “Canelo” y Bivol podrían subirse al ring en la T-Mobile Arena de la ciudad de Las Vegas, aunque se abrió la posibilidad de que el encuentro sea en Dubái.

La cadena ESPN citó a “fuentes” que confirmaron que la opción es bastante sólida, aunque no desconocida para Matchroom Boxing, empresa que en diciembre de 2019 llevó ahí la revancha entre Anthony Joshua y Andy Ruiz, la cual ganó el británico.

No se aclara si la opción surgió debido a la invasión rusa a Ucrania, aunque en caso de serlo evitarían cualquier posible sanción en Estados Unidos.

Será el miércoles cuando se expliqué qué sucederá, en lo que será el primer careo entre “Canelo” y Bivol en la ciudad de San Diego, California.