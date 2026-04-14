Pendiente cita a Los Achires

FORE. – Muy buenos días estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de la semana en el deporte de los bastones... no sin antes hacer mención a los acontecimientos que se registraron con motivo de las vacaciones en nuestro puerto, iniciando con la Semana Mayor y culminando con la Semana Internacional de la Moto.

No prestemos oídos sordos a los hechos que se registraron en las inmediaciones de la zona costera, principalmente por los despojos que se dieron de motocicletas a mano armada y que dieron resultados, como la captura de varios de los roba motos, así como de los vehículos despojados.

Eso, desde luego, tiene que pintar para que los afectados tengan decisiones en contra de la visita futura a nuestro puerto, se tiene que luchar por deshacer ese mal momento que pasaron los que sufrieron ese acto y desde luego, tratar de enmendarlo de una manera directa, no con declaraciones del “todo está bien” de lo que hemos sido testigos.

Ojo pues, todo mundo está pendiente de los resultados de esos eventos que, desde luego, tienen que incidir de manera negativa en nuestros visitantes... un llamado...

Por otro lado, felicitaciones a los cuerpos de auxilio que tuvieron una muy excelente participación y lograron obtener saldo blanco...

LOS ACHIRES. – Al final de cuentas, la pretendida visita y reunión con los integrantes del club Los Achires de Guamúchil tuvo que ser pospuesta en virtud de que no se dieron las condiciones para garantizar una buena estancia de los jugadores porteños y guamuchileños en el Country Club de Culiacán.

De acuerdo con informaciones de nuestro contacto Alejandro Morales, el regreso de vacaciones de Semana Santa de los socios del Country a su club marcó una gran diferencia en la prestación del servicio de carritos, ya que, al no tener carritos en renta en el club, no se pudo garantizar que los más de 12 jugadores ya listos para intervenir en el encuentro, tuvieran que posponer la visita.

Pretendidamente será en día sábado 25 de este mismo mes, pero aún no hemos recibido ninguna notificación por lo que estamos en vías de confirmarlo.

Hasta el momento, en Mazatlán hay una lista de 14 jugadores que estamos puestos para realizar el viaje en un transporte especial.

El interés grande que existe en este entorno es porque se pretende regresar aquellos encuentros amistosos, llamados estatales que dejaron en verdad, un grato sabor de boca a los que pudimos vivirlos, pero en esta ocasión, abriendo espacio para los jugadores con ganas de viajar y representar a su localidad, pero con hándicaps altos.

O sea, en plata pura, al que desee viajar, el formato de juego sería el mismo, pero con la variante de que se aplicaría el hándicap para los enfrentamientos deportivos.

Una buena idea que pretendemos realizar.

Hay ganas...

HOSPITAL MARINA MAZATLÁN. – Viento en popa la organización de la décima edición del Torneo Anual del Hospital Marina Mazatlán que se realizará los días 2 y 3 de octubre.

Ayer se tuvo una reunión más por parte del comité organizador y las cosas pintan muy bien, ya se han dado pasos interesantes al respecto.

Hay avances significativos en la cuestión de logística, por lo pronto, las baterías están enfocadas a que los jugadores vivan una grata experiencia, más de lo que se ha ofrecido en ocasiones anteriores, como el caso de que en lugar de un torneo de putt que se da con clasificación y un par de disparos y luego la ronda final, se tendrá una asistencia a un sitio determinado, precisamente en Mullis, un simulador en el que se pondrán en juego habilidades de aproach...

Eso se llevaría a cabo el día 2, en el rompehielos después de la ronda de práctica que, por cierto, estará incluida en el costo de la inscripción... ese es un extra para los jugadores..., además, se tendría la oportunidad de ganar premios interesantes a los que consigan las mejores aproximaciones a un hoyo determinado...

Una experiencia muy interesante, se los aseguramos... todo con el calor y la cortesía que se brinda por los equipos de patrocinadores y el equipo de trabajo en logística del Hospital Marina Mazatlán... Hay que vivirlo...

Y aquí le cortamos ...... Cuídese que nada le cuesta... Saludos cordiales... hasta la próxima, DM...