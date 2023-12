La pentatleta mexicana Tamara Vega, que denunció recientemente a su ex entrenador, Sergio Escalante, ante la Fiscalía Especial de delitos de violencia contra mujeres y Trata de Personas en la Fiscalía General de la República debido a supuestos delitos de trata de blancas y pederastia, reveló amenazas de muerte en su contra.

Se trata de Mariana Arceo, seleccionada nacional con México, que la habría amenazado defendiendo al entrenador.

Todo habría ocurrido durante el pasado Campeonato Mundial de la especialidad, disputado en agosto en la Universidad de Bath, en Gran Bretaña.

“Seguro todo esto es por ella (Tamara Vega). ¡Voy a matarla! ¡Todos están locos! ¡La voy a matar! ¡Es una mentirosa, la voy a putear!”, fueron las palabras que Arceo habría dicho de acuerdo a la Revista Proceso.

Según la misma fuente las amenazas se originaron debido a que guardias de seguridad de la Universidad de Bath sacaron de sus instalaciones a Sergio Escalante, entrenador de Arceo y quien está vetado por la Federación Mexicana de Pentatlón Moderno (FMPM) y por la Unión Internacional de Pentatlón Moderno (UIPM) debido a que enfrenta un proceso legal por los posibles delitos de trata de blancas y/o pederastia.

“Sergio se coló al cuarto de Mariana y los de seguridad de la universidad se dieron cuenta y lo sacaron. Estaban haciendo un desastre en los pasillos de la villa, todos se dieron cuenta de lo que ocurría. Mariana gritaba que me iba a matar, que todo era mi culpa, que no sabía con quién me estaba metiendo. A Víctor, uno de los entrenadores, también le gritó, lo amenazó y le dijo que de su cuenta corría que la Conade no le volviera a dar un peso”, dijo Vega al medio antes citado.

Dos integrantes del Comité Organizador y el gerente de Competencias Senior de la UIPM, Tamas Varga, interrogaron a Arceo, quien argumentó que Escalante se encontraba en su habitación para revisar una espada de esgrima.

La escena habría sido presenciada por directivos de la UIPM y el Comité Organizador, así como por Isaac Cortés, Marco Antonio Madrid y Víctor Arizmendi, entrenadores de la delegación mexicana.

