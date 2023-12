Pese a la victoria ante su gente, Chávez Carrasco reconoció que le faltó condición arriba del ring.

“Me sentí contento porque gané, fue un combate largo, agarré ring, que me hacía falta, pero la verdad, en el tercer o cuarto round, me hizo falta el aire, yo creo que fue la inactividad, me cansé mucho, me frustré un poquito”, comentó a los medios de comunicación.