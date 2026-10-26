Peyton Manning no es candidato para la oficina de Colts

Peyton Manning tiene muchas ocupaciones —Omaha Productions, el ManningCast, su faceta como rostro publicitario—, pero no se espera que añada el puesto de gerente general de los Indianapolis Colts a su lista de cargos y responsabilidades, según informaron fuentes de la liga a ESPN.

Los Colts no han contactado a Manning respecto a su vacante de gerente general, y tampoco se prevé que el quarterback, miembro del Salón de la Fama, tenga interés en el cargo, señalaron las fuentes. Manning no se ha formado ni ha aspirado a convertirse en gerente general de la NFL, especialmente dado todo lo que tiene entre manos en su vida actual.

Manning ha construido una carrera fuera del terreno de juego tan exitosa como la que tuvo en el campo. Tiene dos hijos en la escuela secundaria, compromisos con Monday Night Football y sesiones de grabación de anuncios repartidas a lo largo de su agenda.

El momento no sería el adecuado para asumir un puesto de gerente general en la NFL, una labor que exige dedicación diaria, indicaron las fuentes.

Los Colts despidieron a Chris Ballard el lunes, poniendo fin a su etapa de más de nueve temporadas como gerente general. La propietaria, Carlie Irsay-Gordon, declaró que los Colts planean realizar “una búsqueda exhaustiva” para encontrar a su próximo gerente general, añadiendo que la franquicia “se tomará el tiempo necesario para identificar al líder adecuado para el futuro de esta organización”.

Manning estaría dispuesto a escuchar y considerar cualquier oportunidad en la NFL, pero los Colts no han discutido ninguna posibilidad de este tipo con él, según las fuentes. Es posible que surjan opciones en el futuro, comentaron las fuentes, aunque probablemente se trataría de cargos de mayor perfil, similares a los que otros ex quarterbacks de la NFL han aceptado en otras franquicias.

Tom Brady, ex quarterback de los Nueva Inglaterra Patriots y los Tampa Bay Buccaneers, se ha convertido en propietario minoritario de Las Vegas Raiders, además de actuar como asesor de la organización. Matt Ryan, ex mariscal de los Atlanta Falcons, ha regresado a la franquicia como presidente de operaciones de futbol americano. Por su parte, Tony Boselli, destacado ex tackle ofensivo de los Jacksonville Jaguars, ocupa el cargo de vicepresidente ejecutivo de operaciones de futbol americano en el equipo.

En 2024, Manning afirmó públicamente que dirigir una franquicia de la NFL no estaba entre sus planes en ese momento. Comentó que disfruta trabajar en el ManningCast junto a su hermano, Eli, y pasar tiempo en casa con su familia.

Gracias al ManningCast y a Omaha Productions, Manning ha logrado mantenerse vinculado al deporte y tener tanto trabajo como desea, sin las exigencias que implica dirigir un equipo.

Los Colts podrían tener un valor sentimental para Manning, de manera similar a lo que significaron los Denver Broncos para John Elway o los Miami Dolphins para Dan Marino. Elway llegó a ser gerente general de los Broncos, mientras que Marino se desempeña como asesor especial de los Dolphins desde agosto de 2014.

Ballard, quien se encuentra en el último año de su contrato, afrontaba una temporada decisiva —de “todo o nada”— después de que una racha de siete derrotas consecutivas en 2025 arruinara el prometedor inicio de 8-2 de Indianapolis, lo que llevó a Irsay-Gordon y a sus hermanas a considerar cambios profundos. Los Colts fueron el primer equipo en la historia en alcanzar un registro de seis victorias por encima de .500 para terminar, finalmente, con un balance negativo.

Hasta ahora, en la presente temporada, los Colts no han logrado revertir esa tendencia y llegan al partido del domingo contra los Minnesota Vikings con un récord de 2-4.

Bajo la gestión de Ballard, Indianapolis solo alcanzó los playoffs en dos ocasiones (2018 y 2020), logrando una única victoria en la postemporada, con un balance general de 72-82-1 durante su mandato. Cabe destacar que, bajo su dirección, los Colts nunca ganaron la AFC Sur; de hecho, no han conquistado la división desde 2014, año que coincidió con la segunda temporada del ex mariscal de campo Andrew Luck.

Tras el inesperada retiro de Luck en 2019, los Colts quedaron atrapados en una constante rotación de mariscales de campo, una situación de la que Ballard nunca pudo salir. Según datos de ESPN Research, Indianapolis ha utilizado a 14 mariscales de campo titulares distintos durante la etapa de Ballard —una cifra que iguala a la de los Nueva York Jets y los Broncos como la tercera más alta en ese periodo—.