Nada la desmotiva

A casi tres años de carrera en este deporte ni el cansancio físico de una extenuante jornada de entrenamiento de hasta cuatro horas ni el perderse fechas importantes han desmotivado su camino. Señala que el hábito, autocontrol y compromiso son determinantes para lograr sus objetivos.

“Como tal rendirme no ha pasado por mi cabeza (...) pero a lo mejor lo que sí me sucede, creo a todos los deportistas, es que haya momentos de bajones donde no tengas ganas de entrenar o no te sientas motivado, debo admitir que sí me ha pasado.

“Lo que respondo (a esa situación) es que en mi cabeza no hay otra opción, o sea, no hay otra opción, si yo sé que tengo que ir a entrenar y no tengo ganas, pues voy y lo hago sin ganas porque sé que es un compromiso que tengo conmigo y lo tengo que cumplir”.