Pistons aseguran boleto a playoffs con triunfo sobre Warriors

Los Detroit Pistons confirmaron su gran momento en la temporada al derrotar 115-101 a los Golden State Warriors en el Little Caesars Arena. El triunfo les permitió mejorar su récord a 51-19 y convertirse en el primer equipo de la Conferencia Este en asegurar oficialmente su lugar en los playoffs.

Jalen Duren fue la figura del encuentro al sumar 23 puntos y seis rebotes en apenas 21 minutos, pese a jugar con molestias en el tobillo derecho tras la lesión sufrida un día antes frente a Washington. Daniss Jenkins volvió a responder como titular en lugar de Cade Cunningham, aportando 22 puntos, ocho asistencias y siete rebotes. Desde la banca, Paul Reed contribuyó con 15 unidades y seis rebotes, mientras que Ausar Thompson firmó una noche defensiva memorable con siete robos, además de ocho puntos y cuatro asistencias.