Pitbull Cruz retiene título interino tras empate polémico con Lamont Roach

El Frost Bank Center de San Antonio, Texas fue escenario de un combate intenso entre el mexicano Isaac ‘Pitbull’ Cruz y el estadounidense Lamont Roach, que terminó en empate mayoritario y dejó inconforme al equipo del capitalino. Pese al resultado, Cruz retuvo el título interino del peso superligero del CMB.

Desde el inicio, el mexicano salió al ataque con combinaciones al cuerpo y rostro que inclinaron la pelea a su favor. En el tercer asalto, Cruz mandó a la lona a Roach con un potente golpe, aunque el réferi detuvo la acción para el conteo. La tensión aumentó cuando Roach recurrió a un cabezazo, acción sancionada con la pérdida de un punto.

El estadounidense reaccionó después del sexto round, aprovechando su velocidad y conectando golpes de derecha. En medio de la presión, Cruz también cometió un cabezazo y fue penalizado.

En los últimos episodios, el mexicano conectó un fuerte izquierdazo en la ceja de Roach y cerró con combinaciones que parecían suficientes para asegurar la victoria.

Sin embargo, los jueces dictaron otra historia: Nathan Palmar y Cory Santos marcaron empate con tarjetas de 113-113, mientras que Chris Tellez vio ganador a Cruz con 115-111.

El veredicto generó molestia en la esquina mexicana, que señaló al réferi como responsable del desenlace.

El resultado mantiene a Cruz como campeón interino, pero deja abierta la polémica y la expectativa de una posible revancha, tras un combate que mostró la agresividad del mexicano y la resistencia del estadounidense.