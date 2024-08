Y en el sexto, sin nada que perder, Olvera y Celaya lo dieron todo con un doble mortal y medio adelante con tres tirabuzones, su clavado de mayor dificultad. No valió para el oro, pero sí una plata que sabe a gloria.

El segundo lugar en clavados sincronizados de 3 metros de Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya representó la medalla olímpica número 16 para México en clavados (disciplina que más podios le ha aportado al país), así como la octava plata en esta disciplina y la número 76 en el acumulado de todos los deportes.

Osmar Olvera: ‘Para mí ganamos’

“Para mí ganamos, es un deporte de apreciación y así son las cosas, los jueces al final lo creyeron así, entrenamos mucho para recoger la medalla”, afirmó Olvera tras la competencia.

Para Celaya, el camino a París no fue nada fácil: “Con todo el cambio de entrenador, no ir a Juegos Centroamericanos, no ir a Juegos Panamericanos, pero a lo mejor tenía que pasar por eso para colgarme esta medalla”.

(Con información de Olympcis)