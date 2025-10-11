$!Pogacar conquista su quinto Giro de Lombardía y Del Toro firma histórico Top 5

BÉRGAMO._ Tadej Pogacar volvió a escribir historia en el ciclismo mundial al conquistar por quinta vez consecutiva el Giro de Lombardía, igualando a Fausto Coppi como máximo ganador de la clásica italiana y convirtiéndose en el primero en lograr cinco triunfos al hilo. La victoria del esloveno fue reforzada por el quinto lugar del mexicano Isaac del Toro, quien firmó su mejor resultado en un monumento y prolongó su gran racha en las clásicas de otoño.

Del Toro tuvo un cierre fenomenal, con un sprint que lo dejó dentro del Top 5 de la competencia para sellar una gran actuación en la élite del ciclismo mundial en el norte de Italia, en la ‘Clásica de las hojas Caídas’. Este es el tercer Monumento en el que participa Del Toro, tras sus dos apariciones en Milano-Sanremo, en el que consiguió el treceavo lugar este mismo año, teniendo en el Giro de Lombardia su mejor desempeño con este quinto lugar que lo confirma como uno de los mejores exponentes.

Con esta conquista, Pogacar también igualó a Eddy Merckx como los únicos ciclistas capaces de ganar tres monumentos en una misma temporada: Flandes, Lieja–Bastoña–Lieja y Lombardía. No ocurría desde 1975.

La carrera repitió el sello Pogacar: ataque demoledor a 36 kilómetros de la meta, neutralización de Quinn Simmons en el ascenso a La Ganda y escapada en solitario hasta la línea de meta. Remco Evenepoel volvió a ser su principal perseguidor, pero no logró sostener el ritmo ni superar la estrategia del UAE Team Emirates, que dominó con Rafal Majka, Jay Vine y Del Toro como piezas clave. El dominio del UAE Team Emirates se consolidó con esta actuación: alcanzó su victoria número 93 del año, récord absoluto en una sola temporada, y se acerca a la inédita marca de 100. Pogacar suma ya 108 triunfos como profesional y se convirtió en el primer corredor en lograr el doblete Mundial–Lombardía en dos temporadas distintas (2024 y 2025). “Cada vez que vengo aquí siento que esta carrera está hecha para mí. Pero al mismo tiempo tengo un equipo tan bueno alrededor que puedo lograr el resultado. Llevo siete años seguidos diciendo ‘esta es mi mejor temporada’ y otra vez, esta es mi mejor temporada”, declaró el esloveno tras la victoria.