Las cábalas en el mundo del boxeo siempre han estado presentes y el más grande peleador de México, Julio César Chávez , no ha estado exento de estas prácticas.

“Yo le dije, ‘de qué me estás hablando, por qué quieres que me ponga la cinta roja’, y me contestó que la mamá de Edwin Rosario tenía una foto mía en una cubeta con hielo para que subiera congelado”, contó Julio César a Rosado.

“Yo le contesté que estaba pendejo, que yo no creo en esas pendejadas, no voy a subir de ridículo con esa cinta”.