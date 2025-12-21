Preocupa el estado de Shocker tras perder la cabellera en Naucalpan

Este fin de semana, Shocker protagonizó uno de los momentos más comentados de la lucha libre mexicana al perder su cabellera en el combate estelar del 63 aniversario de la Arena Naucalpan. El gladiador de 53 años fue derrotado por DMT Azul en una lucha campal en jaula que también contó con la participación de Chessman y Hellboy.
El desenlace se volvió viral en redes sociales, donde se difundió el video del instante en que Shocker fue rapado tras la derrota. La escena generó preocupación entre los aficionados, ya que el luchador mostró signos de cansancio y gestos de desorientación durante la función.
Hasta hace unos meses, Shocker se encontraba en una clínica de rehabilitación por problemas de adicción, y en esta presentación se le vio con dificultades físicas. Los seguidores expresaron sentimientos encontrados: algunos pidieron su retiro por salud, mientras otros lamentaron que un referente de la lucha libre terminara en esas condiciones.
Comentarios como “Ya ni debería luchar por salud propia”, “Es una lástima terminar así Shocker” o “Un gran maestro, pero ya merece el retiro” reflejaron la mezcla de respeto y tristeza que provocó la derrota del veterano.
La caída de Shocker en Naucalpan no solo significó la pérdida de su cabellera, sino también un duro golpe simbólico para una figura que marcó época en los cuadriláteros mexicanos.