Preocupa el estado de Shocker tras perder la cabellera en Naucalpan

Este fin de semana, Shocker protagonizó uno de los momentos más comentados de la lucha libre mexicana al perder su cabellera en el combate estelar del 63 aniversario de la Arena Naucalpan. El gladiador de 53 años fue derrotado por DMT Azul en una lucha campal en jaula que también contó con la participación de Chessman y Hellboy.

El desenlace se volvió viral en redes sociales, donde se difundió el video del instante en que Shocker fue rapado tras la derrota. La escena generó preocupación entre los aficionados, ya que el luchador mostró signos de cansancio y gestos de desorientación durante la función.