FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, una vez más por estos espacios con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno.... No sin antes enviar nuestras condolencias a mi sobrino político Lenin Morales Arámburo y su apreciable familia, por el sensible deceso de su hermana Priscila que había padecido una penosa enfermedad que la mantuvo postrada por buen tiempo. Los designios del señor son impredecibles, en cualquier momento nos puede llegar el cobro del boleto que no nos costó un solo centavo pero que ya tenemos asegurado, eso es innegable. Esa es la Ley de la Vida... Nacer y morir... gracias al Sumo Hacedor...

Serenidad y pronta resignación Divina ante este hecho... abrazo fuerte...

NACIONAL DE CADDIES. – Finalmente fueron alrededor de 250 los jugadores que llegaron a la participación del Campeonato Nacional de Caddies que del 20 al 22 del presente se realizó en las instalaciones de El Cid resorts.

Buenos scores se presentaron al final de cuentas, los primeros puestos se resolvieron coincidentemente con el mismo score en la categoría abierta y en la senior, 217 golpes para un total de uno arriba del par de campo, algo que refleja en buen sentido la calidad del golf que se vivió.

Y al final de cuentas también, los campeones anteriores no pudieron refrendar sus títulos, en la categoría abierta en culichi Agustín Mellado tuvo un inicio horrible, pero en las dos siguientes rondas se compuso y bastante, para finalizar en la sexta posición mientras Antonio Estrada superó también un principio incierto para llevarse el cuarto lugar en la senior...

Una buena organización que superó las expectativas aplicando la experiencia del manejo de grandes cantidades de jugadores y también, hay que señalarlo, el clima que se portó benigno y no causó más que un retraso de media hora al presentarse una pertinaz llovizna en la final, programada para iniciarse a las 7 de la mañana y fue hasta las 7.30, pero de ahí en fuera, una excelente jornada.

Nuestras sinceras felicitaciones al equipo de trabajo de El Cid, organizador de la competencia, encabezada por Sergio Ruiz, Joel López y el pro Rodolfo Martínez, que incluso ya están pensando en la edición número 38... será para el mes de agosto del 2025...

Enhorabuena... esperamos que el Sumo Hacedor nos facilite estar presentes...

FIESTAS PATRIAS. – Tenemos la mención de que para el próximo 14 del entrante mes de septiembre se realizará el regreso de los festejos patrios en El Cid resorts con el Torneo de la Independencia, de acuerdo con lo mencionado por su director del golf Rodolfo Martínez.

Nos mencionó que ya está en la elaboración de la correspondiente convocatoria, lo que nos adelantó es que el festejo se efectuará el sábado 14 de septiembre con horario y formato por definir.

Estamos al pendiente, partner Rodolfo para divulgar los puntos principales de la convocatoria y eso sí, presentes en el evento, téngalo por seguro tanto como jugador para disfrutar de un excelente campo y el ambiente que prevalecerá, indudablemente.

Pendientes pues, para dar los detalles del evento.

Indudablemente que en el Campestre continuará la tradición de las fiestas patrias, esperamos la confirmación de la fecha y detalles por parte de los organizadores y comentarlos aquí mismo.

Nuestro compromiso sigue siendo divulgar los antes y después de cada uno de los eventos y seguir la norma de Noroeste Mazatlán de hacerlo con entusiasmo y sin que le cueste un solo centavo a los organizadores...

Simple afán de comentar las noticias, desde luego...

HOSPITAL MARINA MAZATLÁN. – Agradable fue la reunión de acercamiento de los organizadores del 8 Torneo Anual del Hospital Marina Mazatlán, con Jorge Corral, que tendrá a su cargo la clínica que tradicionalmente se ofrece a los participantes en el evento.

Se puntualizaron los pormenores y nos declaramos listos para la realización del torneo que tiene ya, alrededor de 40 parejas listas, como quien dice, estamos por ahí del 60 por ciento del field. Se mencionó que tendremos la presencia de celebridades, pero los nombres que se barajaron nos los guardamos para darlos a conocer en la rueda de prensa programada para el 1 de octubre.

Pendientes pues...

Y aquí le paramos, nos encontraremos de nuevo, primero Diosito la próxima semana. Hasta entonces...