$!Preparan segunda edición del Torneo de Pesca ‘Barrazo 2026’ en Barras de Piaxtla

En rueda de prensa, se dio a conocer que esta justa contempla la participación de pescadores de distintos municipios de Sinaloa, los cuales competirán principalmente con capturas de curvina, pargo y robalo.

“Buscamos que los eventos se conviertan en experiencias que generen visitantes, derrama económica y beneficios directos para las familias de las comunidades receptoras”.

“Barras de Piaxtla tiene un enorme potencial por su vocación pesquera, su litoral y sus atractivos naturales y actividades como esta ayudan a posicionarla como un destino que vale la pena conocer y disfrutar”, comentó.

La subsecretaria de Planeación, Inversión y Desarrollo de la Secretaría de Turismo de Sinaloa, Celia Jáuregui Ibarra, destacó que a través de este tipo de actividades se puede impulsar el turismo en comunidades costeras de la entidad.

En la búsqueda por convertirse en un atractivo que lleve visitantes y genere derrama económica para las familias de Barras de Piaxtla, la segunda edición del Torneo de Pesca “Barrazo 2026” se prepara para realizarse el 22 de agosto en dicha comunidad de San Ignacio.

Hasta el momento se cuenta con siete equipos registrados y se espera la incorporación de al menos cinco o seis más en los próximos días, donde cada equipo podrá estar integrado por un máximo de cuatro pescadores.

Para la competencia se tienen contempladas alrededor de 18 embarcaciones, aunque existe disponibilidad de ocho o nueve adicionales en caso de que aumente el número de participantes.

Los organizadores explicaron que cada equipo podrá presentar hasta tres ejemplares de las especies contempladas y el resultado se determinará mediante la suma del peso de las capturas.

Jáuregui Ibarra señaló que uno de los objetivos es que el torneo trascienda la actividad deportiva y se convierta en una oportunidad para promocionar Barras de Piaxtla como destino turístico.

Ante esto, llamó a los pescadores y acompañantes a conocer la gastronomía, playas, paisajes y atractivos naturales de la comunidad.

“Quiero aprovechar e insistir para invitar no solamente a los pescadores deportivos, sino también a sus familias y acompañantes a vivir una verdadera fiesta deportiva y turística”, declaró.

Vayan a San Ignacio, conozcan Barras de Piaxtla, disfruten su gastronomía, sus paisajes, disfruten su gente”.

Por su parte, el Secretario del Ayuntamiento de San Ignacio, Jesús Alfredo Valdez Manjarrez, destacó que la experiencia de la primera edición mostró que el torneo puede generar beneficios económicos más allá del día de la competencia.

“El año anterior nos fue muy bien, tuvimos un registro de 16 equipos y sí tuvimos mucha afluencia de gente. La gente llega desde un día antes, renta las casas, hoteles, entonces sí nos fue muy bien, hubo mucha venta también en el comercio local”, dijo.

“Fue principalmente gente de Barras de Piaxtla la que se benefició de este programa”.

Al igual que en la edición pasada, se espera contar con un registro de aproximadamente 16 equipos para este año, además de una importante presencia de visitantes, quienes puedan disfrutar del fin de semana en Barras de Piaxtla y generen ocupación casas y espacios de hospedaje disponibles.

Jáuregui Ibarra resaltó que este tipo de actividades forman parte de los esfuerzos para fortalecer el turismo en San Ignacio y generar beneficios para las comunidades a través de eventos deportivos y culturales.

Asimismo, mencionó que en los últimos meses se ha observado una recuperación en la presencia de visitantes en San Ignacio, después de la realización de actividades como el Festival de la Pitaya, Raíces y Colores y diferentes eventos deportivos.

“Vamos al evento de Barras de Piaxtla, vamos a la pesca, consumamos local y activamos, a través de la actividad turística deportiva, el beneficio económico de la comunidad”, expresó.

De esta forma, autoridades municipales y estatales esperan que la segunda edición del “Barrazo 2026” no solo consolide a Barras de Piaxtla como un punto atractivo para la pesca deportiva, sino que también genere beneficios para pescadores, prestadores de servicios y pequeños comercios de la comunidad, mediante la llegada de visitantes y el consumo local.



LOS PREMIOS

El “Barrazo 2026’” repartirá 45 mil pesos entre los tres primeros lugares, donde 20 mil serán para el equipo ganador, 15 mil para el segundo lugar y 10 mil para el tercer lugar, además de contemplar un sorteo de regalos entre los participantes.

Las actividades se pondrán en marcha el 22 de agosto en punto de las 05:00 horas, con la validación de registros y asignación de lanchas; mientras que a las 06:00 horas se dará el banderazo de salida.

En punto de las 11:00 horas se realizará un recorrido de inspección por parte del comité, a las 14:00 horas cerrará oficialmente la báscula y a las 14:30 se publicarán los resultados, para, finalmente, a las 15:00 horas se llevará a cabo la ceremonia de premiación y clausura en Barras de Piaxtla.