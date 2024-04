MAZATLÁN._ La Copa Amstel Ultra 2024 está a la puerta de la esquina.

Con premiación de trofeos y cortesías, del 25 al 28 de este mes en la Casa Club del Cid se efectuará la tercera Copa de Tenis Amstel Ultra 2024.

El torneo albergará a las categorías Singles C y D, Dobles C varonil, Dobles C femenil (mayores 20 años), Dobles D femenil, Infantil, Juvenil, Mini Tenis (7-8 años mixto) y 9-10 años mixto sin saque.

Habrá también 9-10 años intermedios en varias ramas, 11-12 y 14-16 años (varonil y femenil).

El sistema de competencia será a round robin a 8 juegos, en caso de empate a 7 se jugará a súper muerte súbita a 10 puntos.

El costo de inscripción es de 300 pesos por jugador en la modalidad de Singles, 250 por tenista en Dobles y la misma cantidad entre los elementos infantiles y juveniles. En Mini Tenis se cubrirá una cuota de 200 pesos.

Habrá de premios trofeos y cortesías al campeón y trofeo al finalista, en tanto que los infantiles y juveniles se harán acreedores de trofeos.

Los registros ya están disponibles con los profesionales de tenis Gustavo y Óscar Domínguez, al teléfono de recepción de Casa Club 669 9896969 extensión 3431.

Este miércoles 24 de abril es el cierre de inscripción en varoniles a las 12:00 horas y al día siguiente le toca a infantiles, juveniles y femeniles, a la misma hora.