Presencia de jóvenes en El Cid

FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, una vez más por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno, pero antes, comentarles de la experiencia que se vive actualmente en el mundo del tenis en nuestro puerto, con la llegada de jugadores de rama profesional que tienen como escenario las canchas de El Cid para participar en un torneo selectivo, avalado por la ITF.

La calidad de los jugadores que tienen presencia en Mazatlán no esta en tela de duda, ya que son jugadores que si bien, tienen ranking entre los 250, no están exentos de que nos muestren toda la calidad que deben exhibir, máxime que están con sed de triunfos que los catapulten a mejor ranking.

Y en ese esfuerzo que tiene como raíz la posibilidad de circuitos profesionales que atraigan raquetas de primerísimo nivel, está metido ni más ni menos que El Cid a través de Pepe Velasco, que pretende, a luces vista, hacer que el tenis profesional regrese a nuestro puerto como punto fijo. Recordamos que en aquellos tiempos, Mazatlán tuvo varios eventos de un torneo organizado por el Club de Leones, así como en alguna ocasión el Club Britania con un circuito Satélite que tuvo la presencia de Gustabo Kuerten, que el un futuro cercano a aquel evento, fue el número uno del mundo.

De ese estilo es este tipo de eventos que catapultan a un destino a formar parte del mapa tenístico de paga, y El Cid trabaja para ello.

Desde luego que se tiene la presencia de jugadores locales juveniles a los que se busca foguear en este aspecto, pero para ello, tenemos que ser testigos de esa actuación. Hay que seguirlos de cerca y ver los programas.

ANUAL DE EL CID. – Bueno pues, ya estamos muy cerca del inicio, la próxima semana, del 52 Torneo Anual de Golf de El Cid, que nos reporta en estos momentos la presencia ya confirmada de alrededor de 200 jugadores, si no es que más.

Para el efecto, nos dimos una vueltecita por la página de información al respecto, y pudimos constatar que el cierre de registros se encuentra en inminente punto para que se publique el sold out.

La cantidad límite de jugadores, ya lo comentamos en este espacio, es de 240, por lo que se encuentran muy cerca del cierre al que hacemos referencia, y es que la disputa de más de 3 millones de pesos en premios, es un atractivo para los jugadores que vienen a disfrutar del clima de Mazatlán en el entorno de un campo muy atractivo y otros que francamente vienen a cazar premios interesantes, como el caso de los hole in one en los cuatro hoyos par tres, así como los acercamientos a la bandera de 100 mil pesos, 50 mil, 35 mil y etcétera, aparte de otros muchos premios y los artículos con los que se recibe a los jugadores, que forman parte de la atención al jugador, así como los obsequios en alimentos y bebidas toda la semana que inicia el 2 de noviembre.

Esa semana, será muy pródiga con la presencia de jugadores de Estados Unidos, Canadá, y los procedentes de nuestro país, ya que se inicia el arribo para las cuatro rondas de práctica que conforman el calendario, el jueves 5, el torneo de putt que tiene igualmente interesantes premios en efectivo, y el rompehielos que es un atractivo visual, para del viernes al domingo, proceder a la definición de los premios establecidos en la convocatoria.

Si usted no definió su participación para el evento oportunamente, pudiera ser que hubiera por ahí alguna esperanza, pero lo vemos bastante difícil, aunque, no hay peor lucha que la que no se hace...

HOSPITAL MARINA. – Se nos informó que se tiene en mente, y parte en papel para su organización, de un interesante evento que pasará a engrosar la lista de torneos que se realizan en El Cid.

Se trata de una interesante confrontación de jugadores de Estados Unidos y Canadá, para promover la participación de jugadores extranjeros en el deporte del golf y, desde luego, prácticamente dar la bienvenida a los turistas que año con año regresan a nuestro puerto.

En breve daremos más noticias al respecto puesto que ya tenemos una fecha tentativa, enero 22 de 2027.

Al pendiente...

Y nos vamos, a otra cosa mariposa, aquí la cortamos, seguiremos primero diosito la semana venidera, cuídese que nada le cuesta. Saludos.