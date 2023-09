Así mismo, anunció que la función contará con más de 15 peleas amateurs, que darán inicio desde las 16:00 horas y seis de carácter profesional, siendo la estelar Jesús Delgado, de North Hollywood, California, en contra de José Barragán, de Costa Rica, Sinaloa.

En el caso de Jesús Delgado, después de sus dos victorias en los Estados Unidos, se reencontrará con su afición, pues siempre ha representado con orgullo al Ejido Argentina 2.

En más de la cartelera, la culiacanense Glenda “Finita” Dominguez se enfrentará a Itzel Reyes Grijalva en la pelea co-estelar en los pesos superpluma a seis rounds.

Además, José Iván “Chocolatito” López vs Daniel “Goku” Pacheco, Victoriano “Piraña” Núñez vs Abraham “Grillito” Manriquez, Alden Lomeli vs Luis Macías y Alberto Moreira vs José Ángel Benítez.

Los boletos tendrán un costo de 120 pesos en Zona General y 250 pesos en VIP y podrán ser adquiridos en el gimnasio Delgado Boxing, en sus redes sociales y el día del evento en la taquilla de la Cancha de Usos Múltiples del Campo El Diez.