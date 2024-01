“La verdad es un buen proyecto. Y creo que cuando está coordinado el estado, municipio y la sociedad civil, todo tiene éxito”, comentó Beltrán Figueroa.

“El municipio que encabeza el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, trae en mente el deporte adaptado, tan es así, que construirá una cancha de golbol, de basquetbol para sillas sobre ruedas, y una pista de atletismo en el Parque 87, exclusivamente para ellos, así que Rafael (Vea), ten la certeza que vas a tener el apoyo del municipio para este proyecto”, apuntó el director general del Imdec.

Durante la reunión, Rafael Vea Valenzuela, entrenador y encargado de la Escuela Municipal de Basquetbol para niños con autismo, dio la bienvenida y exposición de motivos.

“Este proyecto surge a raíz de que tengo un hijo de 9 años con autismo, catalogado como asperger, y me he dado cuenta que hay muchas personas o niños en Culiacán con autismo, lamentablemente desconoce mucho la gente, y no saben qué tienen sus hijos y los que saben, no saben cómo tratarlo, cómo abordarlo”, dijo Vea Valenzuela.

“Entonces, realizar regularmente ejercicios físicos, en el marco de un deporte, pueden lograr los mismos objetivos que las terapias más establecidas. Mejoran las habilidades motrices, motoras, mejora la comunicación, la resolución de problemas y las habilidades académicas. Muchos evitan los deportes por miedo y la incapacidad de interactuar por sus compañeros, así como la dificultad para comprender y seguir las reglas de grupo, por esta razón, es muy importante guiar y ayudar a las personas con TEA hacer algún deporte, y darle el apoyo necesario tal como lo vamos hacer en el programa de la academia”, agregó.

También estuvo presente la doctora Estela María Robledo Conde, directora del Centro de Autismo de Sinaloa, quien felicitó a Rafael Vea por este gran proyecto.

“En nombre de la doctora Eneyda Rocha Ruiz, presidenta del Sistema DIF Sinaloa, no me queda más que felicitar tu iniciativa, ya que como dices, el espectro autista, va en un incremento, pero estamos seguros que si lo acompañan con este deporte, el basquetbol, en ese momento, van a llevar varias terapias a la vez, como sensorial, conductual, de grupo, social, que van a ganar en esa hora de entrenamiento lo que no ganan a veces en un mes”, comentó Robledo Conde.

“La verdad que muy interesante lo que estás haciendo y creo que la sociedad y el gobierno, ya tiene que hacerse uno mismo, y como gobierno, tienes todo el apoyo que se requiera. Y de nuevo, una felicitación”, señaló.

Analisbe Lugo Contreras, directora de Rehabilitación y Medicina Social de Sinaloa, también felicitó a Rafael por esta iniciativa e invitó a la sociedad en general que apoye este proyecto.

Los entrenamientos se realizarán lunes, miércoles y viernes, e iniciarán a partir de la próxima semana, teniendo como sede las canchas 7 y 8 del Centro Cívico Constitución, y será para niños y jóvenes de 8 a 18 años.

Para impulsar esta escuela, se otorgarán becas de un 100 por ciento, así como otro tipo de becas económicas.

También estuvo en esta reunión, Héctor Meléndez Cano, director del deporte adaptado del DIF Sinaloa.