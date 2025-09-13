Presentan la Carrera Fuerza Imala 24K y Rodada Ciclista Recreativa: deporte, turismo y comunidad en Culiacán

CULIACÁN._ Con el objetivo de fomentar el deporte, el turismo regional y la convivencia familiar, fue presentada oficialmente la Carrera Pedestre “Fuerza Imala 24K” junto a la Rodada Ciclista Recreativa, que se llevarán a cabo el próximo domingo 21 de septiembre en Culiacán.

Durante la conferencia de prensa, el organizador Miguel Nevárez agradeció el respaldo del Ayuntamiento de Culiacán y anunció la participación de 400 corredores y 100 ciclistas provenientes de distintos municipios del estado.

“Esta primera edición será todo un éxito. Queremos impulsar el turismo regional, promover la gastronomía local y fortalecer la actividad deportiva”, expresó.

La carrera iniciará a las 5:30 horas desde el Jardín Botánico de Culiacán y concluirá en la iglesia de la sindicatura de Imala, atravesando paisajes emblemáticos del municipio.

Las inscripciones tienen un costo de 450 pesos para la carrera pedestre y de 350 pesos para la rodada ciclista.

El evento busca consolidarse como una plataforma para el deporte local y el turismo activo, con enfoque comunitario y familiar.

Categorías de competencia

- Libre (18–29 años)

- Submáster (30–39)

- Máster (40–49)

- Gran Máster (50–59)

- Súper Máster (60 años en adelante)

Premiación general (ambas ramas):

- 1er lugar: $3,000

- 2do lugar: $2,000

- 3er lugar: $1,000