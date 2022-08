César Ochoa inició la conferencia de prensa invitando al público a participar en esta copa de baloncesto, la cual tuvo gran éxito en su primera edición.

“Queremos invitar a todo el público en general a la segunda Copa Baltazar Ramírez, quien fue un gran impulsor del basquetbol de Sinaloa. Hasta ahorita ha sido el presidente de baloncesto que más medallas de oro le ha traído al basquetbol de Sinaloa. Él tiene un espacio en nuestro corazón y tiene que seguir recordándose año con año” dijo César Ochoa al anunciar la copa.

Por su parte, el director del Instituto Municipal del Deporte de Culiacán, Heriberto García, también expresó algunas palabras referente a la copa que se realizará en el mes de septiembre.

“Quiero decirles que siempre estamos en la mejor disposición para apoyar este tipo de proyectos. Creo que el basquetbol nos ha dado muchas satisfacciones, aquí tenemos dos ejemplos claros de ellos (Kitzia Cardona y Santiago Ochoa). Es un deporte donde normalmente los mexicanos no figuramos tanto, pero ellos dos tienen mucho futuro y les deseo mucha suerte. Estamos en la mejor disposición de apoyar este torneo y todos los que sean posible” dijo García.

Por su parte, David Vargas, presidente del Patronato Impulsor del Deporte Sinaloense (PIDS) expresó lo siguiente.

“Nosotros como Patronato Impulsor del Deporte Sinaloense queremos la infraestructura deportiva, en este caso las canchas de basquetbol, por ejemplo. El verlos a ustedes (Kitzia y Santiago) desarrollándose en su deporte, nos motiva y alienta a nosotros a seguir haciendo diagnósticos y a seguir ayudando en cuanto a infraestructura deportiva, a seguir remodelándolas y modernizando. Ustedes empezaron seguramente usando la canchita de su colonia, fueron a los parques de su colonia, y eso es lo que estamos haciendo, desarrollar instalaciones deportivas para dejarlas más dignas, para que todos utilicen las instalaciones de mejor manera e incrementar el índice de población que realizamos actividad física” dijo David Vargas.

Por su parte, el culichi Santiago Ochoa habló sobre la nueva edición de la Copa, y externó lo que significó para él Baltazar Ramírez.

“He visto en las redes sociales que la gente puso buen ambiente el año pasado, también me lo dijo mi hermano, quien lo jugó el año pasado. Baltazar para mi era un familiar, siempre que llegaba me invitaba a comer. Él estuvo en muchas tradiciones familiares con nosotros, a mi me afectó mucho cuando falleció, él era una de las personas que siempre confió en mi sin importar nada, nunca dudó de mi y personas así motiva” dijo Santi Ochoa, seleccionado mexicano.

La conferencia finalizó después de que Kitzia Cardona diera sus impresiones sobre la Copa Balta.

“Baltazar siempre apoyó mucho el talento sinaloense, la verdad no me tocó tener mucho acercamiento con él, pero siempre estaba apoyándonos. Espero que se siga haciendo muchos años este torneo en memoria a él” dijo la seleccionada mexicana Kitzia Cardona.

Las sedes en las que se desarrollará la actividad serán el Centro Cívico Constitución (CCC), Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), Parque Revolución y Tecnológico de Monterrey.

Para inscribirse al evento lo podrán hacer a través del correo electrónico copabalta@gmail.com o vía WhatsApp al teléfono 6671434959.