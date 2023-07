“Ya subieron al medallero y lo importante aquí es no bajarse sino escalar otra posición más. Año con año se ha visto el trabajo que hemos hecho y tal vez como atleta no se logró (una medalla), pero como entrenador el conocimiento se ha visto reflejado en ellos y me da gusto porque a lo mejor ese era mi destino, no como atleta, pero sí como entrenador. Que bueno que ellos lo estén aprovechando”, expresó.

Efectividad

En este ciclo deportivo, la delegación mazatleca de taekwondo clasificó a la etapa nacional a los cinco seleccionados que participaron en la modalidad de poomsae, desde la etapa municipal. Todos lograron meterse este año a los Juegos Nacionales Conade, que se llevaron a cabo en Villahermosa, Tabasco.