Prevención de adicciones y deporte (3 de 3)

Amigo lector de Noroeste, sabemos que las adicciones son parte de la cultura del hombre, pero hay de adicciones a adicciones.

Amigo lector de Noroeste, sabemos que las adicciones son parte de la cultura del hombre, pero hay de adicciones a adicciones. Por ejemplo, vemos que hay adictos al deporte, a la limpieza, etcétera, pondremos que estas no son tan dañinas (pero a veces enfadan a quien está cerca o convive con ellos), pero las adicciones que alteran la salud y el comportamiento, y que pueden afectar en forma física a terceras personas, estas sí es posible realizar medidas de prevención y si se puede curación hay que llevarlas a cabo.

Bien, padre de familia, qué hace usted para que sus hijos el día de mañana tengan calidad de vida, porque cualquier enfermedad o adicción altera la salud y felicidad. Si sabemos que toda buena educación y aprender principios inicia en el hogar, y si desde este lugar se inicia con una educación de alerta sobre acciones que lleven a la prevención no solo de adicciones sino de factores que alteren la paz en la sociedad y enfermedades tanto reales como somáticas, se estará creando una sociedad con valores y esto repercutirá en la sociedad.

Qué hacer o qué estrategias se pueden llevar a cabo para la prevención de adicciones: A) Consolidar y fortalecer la colaboración del sector salud y el sector educativo para prevenir y desalentar el consumo de productos adictivos en la población escolar del sistema de educación básica. B) Establecer un sistema de información y comunicación que permita a la sociedad revalorar y resignificar el consumo de sustancias adictivas. C) Asegurar el mejor cumplimiento y promover nuevos avances del reglamento en materia de control sanitario de la publicidad, así como en la promoción y el patrocinio. D) Difundir información que permita a la población vulnerable conocer alternativas para adoptar un estilo de vida saludable.

Toda medida encaminada a salvaguardar la salud integral de la sociedad es bienvenida, pero que estas medidas sean dirigidas por personas que conozcan del área (a ras de tierra), porque desde un escritorio todo se plasma “muy bonito”, y esto no quiere decir que sea malo, solo que para llevar acciones, éstas tienen que tener un alto porcentaje de factibilidad, de no suceder así solo quedará como siempre en buenas intenciones, y de estas está plagado el mundo, así que padre de familia, hoy es usted el participante principal.

Uno de los factores sobresalientes está en el área de actividad física, deporte y recreación, el mantenerse ocupados en alguna actividad física es importante, ya que esto les proporcionará beneficios no solo en lo social sino también en la salud personal, por lo que se tiene que hacer equipo con áreas afines: A) Proporcionar la información y capacitación necesaria al personal de medicina y ciencias afines (nutriólogo, odontólogo, psicólogo, entre otros) para la prevención de alteraciones que a los profesionales en el corresponda manejar en el individuo, la detección oportuna y rehabilitación del uso y abuso de sustancias adictivas y/o dopantes. B) Incluir en la historia clínica como padecimiento actual el uso o abuso de sustancias adictivas, para establecer las estrategias de tratamiento y rehabilitación.

C) Fortalecer el programa nacional de prevención y control de dopaje, a través de: difusión, controles e investigación. D) Promocionar en la sociedad, clubes deportivos, primarias, secundarias, preparatorias, profesionales, el desarrollo de la actividad física, luego entonces si estos proyectos se realizan con una factibilidad no solo de llevarse a cabo por medio de profesionales en el área, sino también en forma lúdica, que el mismo individuo sienta necesidad de hacerlo y él mismo sepa autocuidarse, estaremos ante una acción preventiva de adicciones con una factibilidad alta de lograr un bien en la salud de los individuos que se encuentran con esta alteración social.

En la sociedad siempre debe destacar la buena convivencia, y en esta juegan un papel importante los padres de familia, y si a esto le agregamos actividades de beneficio, esto repercutirá en la prevención de adicciones.