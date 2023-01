“Muy contento de haberlo ganado. El pasado maratón nos habíamos preparado muy bien, pero no se hizo y seguimos entrenando fuerte, hasta ahora que no vinieron los kenianos y atletas así, pero nosotros hacemos el esfuerzo que podemos y nos tocó ganar”, declaró Alarcón Sáenz tras su victoria.

El atleta culichi consideró que el frío clima lo favoreció para mejorar su marca.

“Para mí fue super bueno porque mi mejor maratón era de 2:54:00 y lo bajé a 2:36:48”, agregó el atleta, quien al llegar a la meta cayó al suelo.

“Con las piernas cansadas con cualquier cosa ya no reaccionas como si vinieras nuevo, pero ya era al final, ya no importaba que me caía”, expresó entre risas.