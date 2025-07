“Mi deseo siempre fue subir al podio y mucho mejor si era como campeona, pero no lo pudimos lograr. No calificar a las semifinales no me gustó, pero tampoco me entristeció, prefiero mirar al frente, prepararme y esforzarme al doble para volver el próximo año y tener mejores resultados”, expresó la judoca mazatleca.

El primer combate de Samanda fue muy reñido, pero resultó una derrota frente a la representante de Campeche, Paula Sánchez. Más tarde luchó contra María Huerta, de Veracruz, poniendo todo su empeño sobre el tatami, pero de nuevo perdió el encuentro.

Dando el todo por el todo, la victoria llegó en su enfrentamiento contra la representante del equipo del IMSS, Lanna Maldonado. En la pelea decisiva por la calificación a semifinales, Palomares Mendoza fue superada por la sonorense Ashley Leyva, quien a la postre se quedó con la medalla de bronce.