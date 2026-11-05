Amigo lector de Noroeste, en la actualidad se escucha cada alteración y enfermedades en el humano que se sustentan en la psicología y solo un bajo porcentaje en patologías.

Amigo lector de Noroeste, en la actualidad se escucha cada alteración y enfermedades en el humano que se sustentan en la psicología y solo un bajo porcentaje en patologías. Pues bien, el ser humano es un ente que debe tomar conciencia de la calidad de vida, y para esto se necesita la salud no solo física, sino mental. Si recordamos que el exceso de pasado es depresión, el exceso de presente estrés, y el exceso de futuro ansiedad, luego entonces, el ser humano desde el nacimiento (sus padres) tiene la obligación de cuidar su cuerpo de los excesos sean cual fueran estos, ya que la enfermedad patológica daña, pero también daña la enfermedad somática (psicológica).

La psicología siempre ha existido, solo que es ejercida por diferentes actores (chamanes, ancianos, padres, sacerdotes, consejeros, etcétera), pero en el pasado las personas tenían mejor disposición a la aceptación lo que hoy en día no se tiene. Además, con el avance de la tecnología, y esta es usada de múltiples formas, en un gran porcentaje para mal (se hace una dependencia de ella), y cuando no se tiene el humano “sufre” alteraciones emocionales, siendo el “berrinche” una de las primeras manifestaciones, esto lleva al estrés, y si el estrés es productor de hormonas “malas” como el cortisol, adrenalina, etcétera (cabe aclarar que estas hormonas en su momento son “buenas”, pero después de 12 horas pueden ser tóxicas).

La educación en el autocuidado es fundamental, la psicología, aunque esta debe de echar mano de la puericultura, esta última no es otra cosa que el cuidado del infante desde el nacimiento, aunque puede ser desde el embarazo, e ir cuidando las diferentes etapas, al niño tratarlo como niño, y una vez que llegue a la adolescencia, adulto joven y adulto mayor tendrá el mismo de llevar a cabo lo que se le enseñó durante su niñez, que si tuvo buenos principios lo mas factible es que durante las etapas posteriores a la niñez tenga buenas fortalezas para su vida diaria.

Cuando el individuo tiene cualidades para alguna actividad, por ejemplo, deportiva se le debe encaminar a tal o cual disciplina donde él desarrolle sus habilidades. Recordemos que la psicología es muy a menudo solicitada en el mundo deportivo, pero generalmente, cuando el problema es de difícil solución, o ya no hay nada que hacer. Es la llamada de urgencia: psiquiatría para una situación catastrófica. En el cuidado psicológico no solo es en el momento, sino que se debe dar seguimiento al individuo, cuando se trata de psicología en grupo aquí también es necesario que tanto el “maestro” como los “educandos”, formen un grupo de entendimiento para que esto dé buenos resultados y que el día de mañana se tenga una población capaz de afrontar y resolver acciones que se les presenten en su vida diaria.

La psicología, de acuerdo con su ética, ocupará un lugar específico interviniendo en base a un programa racionalmente establecido que, además, asegure una actividad en apariencia informal. Asimismo, abordará cuestiones esenciales tales como la elección, el compromiso, la motivación, etcétera, aspectos, todos ellos, que surgen durante la práctica deportiva, como también en las acciones de la vida diaria.

Es común que en algunas acciones del humano, como es el trabajo, se tengan diferencias con el resto de los trabajadores o con los patrones, en este caso se debe de acudir a ayuda ya sea con un profesional (psicólogo) de la empresa o fuera de ella, pero siempre tratar de llegar a “un arreglo” antes de abandonar su trabajo, recuerde que siempre se debe buscar la mejor relación lo que le ayudará a su salud mental.

En la familia pueden surgir diferencias, esto es normal en cualquier sociedad, pero estas diferencias no deben llegar a quitar la tranquilidad familiar. Se tiene que buscar un “Conciliador”, el cual tiene que tener la virtud de saber ser buen “juez”, porque el humano siempre querrá tener la razón, y esto afectará la solución.