“México es mi país, es mi casa. Y poder hacer notar un país, de repente poner la bandera ahí que dice sí estamos; que sí existimos... me gusta generar esa presencia, porque tenemos cosas buenas y está padre que se note a nivel mundial. También es demostrar a las otras generaciones que se puede, que ahí estamos y que tienen chance, aunque no hay que quitar el dedo del renglón”.

DANIELA SOUZA (TAEKWONDO)

“Para mí, portar la bandera mexicana en estos eventos creo que es lo que más aspira uno cuando inicia en el deporte. Llegar a representar a tu país y lograr esas medallas no lo ves como algo posible, pero sí lo es. Yo la verdad me he sorprendido bastante. Era una niña con muy poca confianza, con baja autoestima y por el trabajo, por el gran apoyo de mis entrenadores, he logrado a veces quitarme esa barrera mental y es algo muy especial para mí formar parte de la historia de México es algo que me enriquece personalmente, verdaderamente se traspasa a mi vida personal y estoy muy contenta de seguir participando y de seguir aprendiendo de estas grandes experiencias.

“Yo confío mucho en la gente de México. Me gustaría que los mexicanos recordaran que tenemos esa fortaleza mental, esa capacidad de enfrentarnos a la adversidad y que, sea cual sea la dificultad, tienen que tomar la decisión correcta. Porque eso convertirá sus ilusiones en realidad”.