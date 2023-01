“Hubo muy buena participación en este selectivo que reunió a representantes de distintas escuelas del municipio. De aquí va a salir la Selección que va a representar al municipio en los próximos Juegos Conade, en la etapa estatal, que tiene como fecha tentativa la tercera semana de febrero”, dijo Vega Salcido.

Las categorías que se disputaron un lugar en la Selección de Mazatlán fueron la Sub 12, Sub 14 y Sub 16, bajo la coordinación del Imdem y el profesor Luis Miguel Leyva Trujillo.