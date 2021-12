Actualmente juega con los Libertadores de Querétaro, equipo de la zona oeste de la LNBP, y se desempeña como pivote en su equipo, además se ha convertido en uno de los elementos titulares de la escuadra de Querétaro.

A lo largo de su trayectoria como deportista ha tenido participación en diferentes equipos de la liga de baloncesto mexicano. Tuvo un breve paso por la escuadra de las Abejas de León, uno de los equipos de la zona oeste.

Más tarde jugó con el conjunto de los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y por último llegó al equipo de Libertadores de Querétaro, con el que jugó su última temporada del año.

En la temporada 2021 su equipo terminó como tercer lugar de la zona Oeste, con 33 puntos quedaron por debajo de los Soles de Mexicali y los Astros de Jalisco.

Tiene 32 años y desde joven mostró aptitudes para el deporte, en especial para el baloncesto. En cuanto tuvo la oportunidad de afiliarse a la LNBP buscó al equipo de su región. También tuvo participación en equipos como los Mineros de Caborca y Gigantes de Jalisco, ambos del Cibapac. Su talento le valió para jugar en torneos internacionales representando a México.

De acuerdo con Óscar Cervantes Guerrero, hermano del deportista desaparecido, contó para El Universal que Alexis siempre fue un atleta destacado y que además de sus estudios, se profesionalizó en el basquetbol.

“Desde la Universidad, el deporte profesional es lo único que ha hecho mi hermano; fue mundialista desde que estaba en el CEU (Centro de Estudios Universitarios) de Nuevo león”, recapituló El Universal.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, Alexis Francisco acordó reunirse con su familia en Guasave, Sinaloa para pasar la Navidad y las fiestas de fin de año. Sin embargo, no llegó. El autobús de la línea Primera Plus no llegó a su destino final y regresó a Michoacán, por lo que el jugador de baloncesto optó por tomar un taxi.

Notificó a su familia de su decisión para llegar hasta su lugar de origen, pero según contó la familia a diferentes medios ya no supieron nada de él desde ese momento. A través de redes sociales, la cuenta oficial de baloncesto mexicano compartió un mensaje de la familia:

“Pedimos a las personas que lo tengan que consideren la situación de mi hermano, él no tiene problemas con nadie, siempre se ha dedicado al deporte. Para nosotros es muy angustiante, les pedimos que se toquen el corazón, que lo dejen seguir con su vida, su carrera y su oficio”.

(Con información de Infobae)