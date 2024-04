Tenía tiempo desde que Canelo Álvarez no se enfrentaba a un oponente mexicano. Concretamente, mayo del 2017. Ese mes derrotó a Julio César Chávez Jr. por decisión unánime en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

A partir de ese entonces, transcurrieron alrededor de siete años. Munguía no es cualquier retador. Tan es así que el tapatío colocará en juego sus cuatro cetros del CMB, OMB, AMB y FIB.

Munguía construyó su carrera amateur en su tierra natal. Ahí también debutó profesionalmente el 13 de julio del 2013, cuando se impuso por nocaut técnico a Manuel Mora.

Ahora es entrenado por Freddie Roach, quien prácticamente llevó a lo más alto al filipino Manny Pacquiao y a Miguel Cotto.

Cuál es el récord de peleas de Jaime Munguía

Peleas totales: 43

Victorias: 43

Nocauts: 34

Empates: 0

Derrotas: 0

En la actualidad se mantiene invicto después de participar en 43 reyertas, de las cuales ha triunfado por KO en 34 oportunidades; es decir, en el 79 por ciento de todos sus combates, unas cifras que impactan por donde se miren

Cuántos títulos ha ganado Jaime Munguía

* Cinturón mundial del peso superwelter de la OMB (2018 x3 y 2019 x3)

Eso incluye cinco defensas exitosas al hilo después de conseguirlo por primera vez el 12 de mayo de 2018, frente al saudiárabe Sadam Ali. Luego de eso, se impuso en fila a Liam Smith, Brandon Cook, Takeshi Inoué, Dennis Hogan y Patrick Allotey.

Posteriormente, subió al peso mediano donde no había cerrado peleas válidas por títulos hasta que Saúl Álvarez decidió aceptar su desafío.

Sus triunfos más destacados han sido vs Smith, el ucraniano Sergiy Derevyanchenko (postulada a cartelera del año en 2023) y la última vs John Ryder. Contra el británico logró lo que Álvarez Barragán no: mandarlo a la lona y terminar de esa manera el combate.

(Con información de Olympics)