MAZATLÁN._ Con tan sólo 25 años de edad, la joven Ana Karen Grandini Dávila se ha convertido en un ejemplo a seguir, pues se convirtió en la primera estudiante de taekwondo con discapacidad auditiva en sumarse a la Asociación Mexicana de Taekwondo MDK.

Originaria de la Ciudad de México, Ana Karen Grandini Dávila llegó para demostrar que no hay límites para las personas con alguna discapacidad física al lograr participar en su primera competencia de talla nacional dentro de esta institución.

“Quiero demostrar que las personas con discapacidad tenemos el poder de hacer cualquier cosa si nos lo proponemos, como lo es el practicar una disciplina deportiva, como en mi caso lo hago con el taekwondo”, dijo Grandini Dávila.

“Me gusta mucho practicar este deporte porque quiero también aprender a defenderme que no creen que las personas con discapacidad podemos defendernos”.

El interés por formarse en este deporte surgió en Grandini Dávila al buscar una forma de probarse a sí misma y a los demás, que tiene las habilidades como cualquier otra persona para practicarlo.

“Estoy harta de que me discriminen o en algún punto lleguen a hacerme bullyng, lo cual me molesta bastante, por eso, como persona sorda, quiero demostrar que podemos lograr hacer lo que nos propongamos.

“Yo no me considero una persona con discapacidad, ya que cuento con mi mamá que sabe comunicarse conmigo e interpretar lo que quiero expresar a los demás, tanto que llegué a conocer a la maestra Margarita y me invitó a participar acá en Mazatlán”.

Para la joven taekwondoín, el contar con una persona como lo es la maestra Margarita Reyes, quien se interesó por darle clases personalizadas pese a la distancia, ha causado en ella una gran emoción y entusiasmo por salir adelante.

“Estoy muy contenta de que pudiera encontrarme con la maestra y que haya decidido enseñarme este deporte a través de internet, por medio de la aplicación de Zoom”.

Tal fue la enseñanza obtenida a distancia, que Ana Karen tomó la decisión de viajar al puerto para participar en su primera competencia de talla nacional, donde consiguió llevarse su primera medalla en competición.

“Yo ya gané mi primera medalla y me hizo sentir muy bien, me sentí positiva y reafirmando mi creencia de que sé que puedo lograr cualquier cosa si me lo propongo”.

Finalmente, Ana Karen se expresó satisfecha de su desempeño en esta competencia, así como también agradecida por el interés mostrado por aprender su idioma, el cual considera debería ser aprendido por más personas.

“Me da gusto que ellos estén interesados en aprender mi lenguaje (señas) y desde mi punto de vista, eso es algo que deberían de hacer todas las personas. Que aprendan un poco más de mi idioma y mi lenguaje”.