“Me siento bien, me siento fuerte, con mentalidad fuerte y positiva, sobre todo, con muchas ganas de volver al ring. Poco a poco he ido agarrando experiencia, aún estoy aprendiendo después de haber tenido tantas peleas amateurs, es diferente en el profesional porque quiero llevar mi carrera con buen ritmo y sin tener que apresurar las cosas, Dios sabrá en qué momento nos tocarán las grandes oportunidades”, señaló.

El joven oriundo de Mazatlán, Sinaloa, tuvo acción en noviembre del año pasado en la cancha Germán Evers con triunfo, por lo que su objetivo es lograr salir con la mano en alto en este nuevo reto que se le presenta.

Asimismo, el popular “Bam Bam” agradece al público que lo ha arropado en sus peleas y espera contar con ese apoyo para este 12 de mayo, además de tener una dedicatoria especial en lo que será su desempeño en el ring.

“Quiero mandarle un saludo a mi familia, a mi pareja y a todos mis patrocinadores, Frutiva, Cheros Souvenirs, ‘Loco’ Becerra, Sunrise Dental, Alfredo Rodríguez y a las personas que me apoyan y me animan a seguir adelante en esta carrera. Esta pelea se la dedico a mi familia, a las personas que me siguen día a día en las redes sociales, en el gimnasio y todas las personas que me apoyan siempre”, finalizó el pugilista porteño.