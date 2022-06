El triunfo del español refleja una novedad histórica en su trayectoria deportiva. Nadal ha logrado por primera vez levantar los títulos del Abierto de Australia y Roland Garros dentro de una misma temporada, confirmando su dominio en los torneos de Grand Slam. El mallorquín coloca dos coronas de distancia sobre Roger Federer y Novak Djokovic, ambos ganadores de 20 grandes, en la lista histórica de campeones.

Nadal ha completado uno de los cuadros de Grand Slam más exigentes de toda su carrera. Tras superar al No. 1 mundial Novak Djokovic, al No. 3 Alexander Zverev, al No. 8 Ruud y al No. 9 Felix Auger-Aliassime, el español se ha convertido en el tercer jugador que firma cuatro victorias Top 10 camino de la copa en un Grand Slam desde la instauración del ATP Rankings (1973). Solamente lo habían conseguido Mats Wilander (Roland Garros 1982) y Roger Federer (Abierto de Australia 2017).