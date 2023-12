La emotiva publicación del balear comienza con una frase que pronunció en la rueda de prensa del pasado mes de mayo, donde explicó que su lesión le impediría competir el resto de esta temporada y que, probablemente, el próximo año sería el último de su carrera.

“Creo que no me merezco terminar así, creo que me he esforzado lo suficiente durante toda mi carrera deportiva para que mi final no sea hoy aquí en una rueda de prensa, que mi final sea de otra manera y voy a esforzarme para que mi final sea de otra manera”, son las palabras con las que inicia el vídeo.

Nadal volverá a jugar por primera vez desde la segunda ronda del Abierto de Australia 2023, donde se despidió ante Mackenzie McDonald. En total, este curso sólo pudo disputar dos torneos (también la United Cup), en los que afrontó apenas cuatro partidos.

Ahora regresa a Brisbane por segunda vez, después de que debutara en 2017, donde llegó hasta los cuartos de final (p. con Milos Raonic).

El torneo, que no ha anunciado aún la participación de Nadal, ha revelado que contará con un cartel en el que también estarán Holger Rune, Ben Shelton, Grigor Dimitrov o Andy Murray, entre otros.

(Con información de ATP)