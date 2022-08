$!Rafael Nadal confirma su ausencia en el Másters de Montreal

Rafael Nadal no disputará el National Bank Open Presented by Rogers de Montreal según confirmó el español este viernes a través de las redes sociales. El cinco veces campeón retrasa de esta manera su inicio de gira norteamericana de pista dura.

El español, que renunció a disputar las semifinales de Wimbledon en julio por una lesión abdominal, mantiene la precaución mientras pone a punto su juego para el tramo final de la temporada.

“Hemos decidido no viajar a Montreal y proseguir con los entrenamientos sin forzar. Agradezco de corazón al director del torneo, Eugène [Lapierre] y todo su equipo por la comprensión y el apoyo que siempre me han mostrado. Hoy no ha sido una excepción”.

El mallorquín es uno de los grandes campeones en la historia del ATP Masters 1000 de Canadá con un total de cinco coronas individuales (2005, 2008, 2013, 2018, 2019), solamente superado por los seis cetros del estadounidense Ivan Lendl.

“Espero volver a jugar en Montreal, un torneo que me encanta y que he ganado en cinco ocasiones ante un público que siempre me acogió con mucho cariño. No me queda otra que ser prudente a estar alturas y pensar en la salud”.