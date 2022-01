“Hay días en los que simplemente hay que ganar”, explicó el español tras resolver su segundo encuentro en Melbourne. “Son partidos incómodos, que de alguna manera hay que sacar adelante porque te cambian mucho la perspectiva en general. Sé que puedo hacer muchas cosas mejor y las tengo que hacer si quiero aspirar a algo aquí. Pero tampoco me voy a volver loco con la exigencia”, analizó. “No confío en que las cosas vayan a ser perfectas, solamente confío en que sean lo suficientemente buenas cada día para estar competitivo sea cual sea el rival”.

Nadal mira ya al frente en Melbourne Park con el objetivo de superar la primera semana como siguiente meta en el camino. El viernes se enfrentará al cabeza de serie No. 28 Khachanov en un partido con un salto de nivel importante. Una aventura para la que el mallorquín intentará afinar la altura de su juego.

Nadal, que persigue un histórico trofeo No. 21 de Grand Slam, lo que le permitiría romper el empate que mantiene actualmente con Roger Federer y Novak Djokovic (20 cada uno), ya había derrotado al alemán en 2019, en la primera ronda de Roland Garros. Siguiendo por la línea de ese partido, el español vivió un encuentro cómodo gracias al gran nivel que volvió a desplegar sobre la Rod Laver Arena, una pista en la que días atrás ganó su primer título ATP Tour de la temporada al coronarse campeón del Melbourne Summer Set.

“Ahora me va a venir un rival de mucha entidad y tengo que estar preparado. Lo que se celebra es que estoy otra vez compitiendo, más o menos bien. En dos partidos no he perdido el saque y estoy es importante también”.

El triunfo le permitió al español sumar llegar a los 71 en el Abierto de Australia (15 derrotas) y volver el próximo viernes a la pista para buscar una plaza en la segunda semana de competición.

(Con información de ATP)