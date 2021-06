MÉXICO._ Tras ser eliminado de la semifinal en Roland Garros ante Novak Djokovic, el tenista Rafael Nadal acabó tocado y con la tristeza de despedirse del torneo, puso en duda su participación en Wimbledon y hasta su presencia en Juegos Olímpicos no es segura.

Wimbledon arranca a partir del 28 de junio y Nadal considera que falta muy poco tiempo, por lo que no alcanzaría a recuperarse físicamente, subrayando que ya tiene 35 años y no es lo mismo que antes.

“Ya veremos cuál es lo siguiente, cuál será mi próximo evento. Este sábado estaré en casa con la familia y amigos. Intentaré descansar un poquito tanto física como mentalmente. Después de dos meses intensos, en una temporada de tierra positiva aunque sin haber logrado el objetivo final”.

“El cuerpo después de luchar cada semana durante dos meses por objetivos claros, te da un bajón. Wimbledon es en dos semanas. Es diferente a cuando tenía 25, 26 o 27 años. Ahora tengo 35. Hay que ver cómo me recupero antes de tomar la decisión de si juego o no juego en Wimbledon. Ahora mismo no estoy capacitado para tomar una decisión porque no tengo ni el físico ni la claridad mental”, dijo el tenista que se tomará unas vacaciones.

Juegos Olímpicos también en veremos

Mientras que desde el pasado 11 de mayo, Nadal puso en duda el asistir a Juegos Olímpicos, esto debido a la pandemia.

“En un año normal siempre tengo claro mi calendario desde el 1 de enero, pero este año es distinto. Hay que ser flexible. En un mundo normal nunca pensaría en perderme los Juegos, claro, todos sabemos lo importantes que son para mí. En estas situaciones, no sé, veremos en un par de meses”, indicó.

Lo que sí es de resaltar, es que los Olímpicos no es algo que les robe el sueño a los tenistas. ya que el calendario se les ve afectado.