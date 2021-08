Desde 2005, Nadal sufre la enfermedad de Müller-Weiss, una patología que se manifiesta por dolor en el pie, en la que el hueso escafoides se encuentra deformado.

“Es un año en el que me he perdido cosas que me importan mucho, como Wimbledon, como son los Juegos Olímpicos, o como va a ser ahora el US Open o muchos otros eventos que son también importantes para mí”, recordó el campeón de 20 torneos del Grand Slam. “En vista de que durante este último año no he tenido la la capacidad de poder entrenarme, prepararme y competir de la manera en la que realmente me gusta hacerlo, llego a la conclusión que lo que necesito es un tiempo para recuperarme”.

“Vamos a cambiar una serie de cosas e intentar entender cuál ha sido la la evolución del pie en estos últimos tiempos. No es una lesión nueva, es una lesión que tengo desde el 2005 y que no me ha impedido poder desarrollar mi carrera deportiva durante todos estos años”.