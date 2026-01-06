Ravens despiden al entrenador en jefe John Harbaugh

John Harbaugh dejó de ser el entrenador en jefe de los Baltimore Ravens, dijeron las fuentes a Adam Schefter de ESPN este martes, poniendo fin a la trayectoria del coach más exitoso en la historia de la franquicia.

Su salida se produjo dos días después de que los Ravens perdieron 26-24 contra su rival divisional, los Steelers, en Pittsburgh, quedando eliminados de los playoffs por primera vez desde 2021. John Harbaugh había firmado un contrato de tres años la temporada baja anterior y tenía contrato hasta la temporada del 2028.

John Harbaugh, de 63 años, ocupa décimo segundo lugar en la lista de entrenadores con más victorias en la historia de la NFL con 193 y guió a los Ravens a un título de Super Bowl en el 2012. Al frente de los Ravens durante 18 temporadas, era el segundo entrenador activo con más antigüedad en la liga, solo por detrás de Mike Tomlin, quien cumple su decimonovena temporada con los Steelers.

Sin embargo, John Harbaugh no tuvo tanto éxito en la postemporada en los últimos años como al principio de su carrera, lo que fue una gran decepción considerando que contaba con Lamar Jackson, dos veces Jugador Más Valioso de la NFL. En ocho temporadas con Jackson, John Harbaugh solo ganó tres partidos de playoffs y nunca llegó más allá del Juego por el Campeonato de la Conferencia Americana (AFC).

La última campaña de John Harbaugh en Baltimore resultó ser una de las más difíciles. Los Ravens (8-9), que eran los favoritos en las apuestas para ganar el Super Bowl antes de la temporada, terminaron con un récord perdedor por tercera ocasión bajo la dirección de John Harbaugh.

El descontento de los aficionados en Baltimore creció a lo largo de una temporada en la que los Ravens tuvieron un récord de 3-6 en el M&T Bank Stadium, la peor marca en casa en la historia de la franquicia. John Harbaugh fue abucheado al salir del campo después de una derrota por 44-10 contra los Houston Texans el 5 de octubre, y hubo un gran número de asientos vacíos en los últimos siete partidos en casa.

Las críticas a John Harbaugh aumentaron después de una derrota por 28-24 contra los Nueva Inglaterra Patriots el 21 de diciembre, cuando el corredor Derrick Henry no recibió ningún acarreo en los últimos 12 minutos del partido, a pesar de que Baltimore tenía una ventaja de doble dígito en el último cuarto.

En su última pregunta después de la derrota del domingo en Pittsburgh, se le preguntó a John Harbaugh si quería otra oportunidad para entrenar a los Ravens. “Sí, quiero a estos chicos”, respondió.