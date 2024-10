FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, una vez más por estos espacios con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno.... No sin antes expresar nuestra solicitud porque regresen, a quien corresponda, la tranquilidad a los hogares sinaloenses. El secuestro de unidades automotrices a autoridades municipales, realizado hace dos días, es, para nuestro gusto, un franco reto a las instituciones. Aunque no se descarta el hecho de que los secuestradores no sabían de quiénes se trataba... todo cabe en lo posible. Lo cierto es que alguien tiene que hacer algo, y con ese alguien me refiero a las autoridades que tienen que recurrir a todos los argumentos posibles y dentro de las normas de pacificación, tranquilidad y llamado a la cordura de parte de los que en alguna ocasión el ex presidente AMLO llamó como “seres humanos” que merecen protección y respeto. Pues que se haga lo necesario dentro de los márgenes de paz y conciliación. Esos son deseos de multitud de personas y estoy seguro que no se trata sólo de mi sentir...

Por amor de Dios, ya regresen a los sinaloenses la tranquilidad...

HOSPITAL MARINA MAZATLÁN. – Este viernes se inicia la octava edición del Torneo Anual del Hospital Marina Mazatlán que en esta ocasión se efectuará en las instalaciones de El Cid Resorts con la participación de alrededor de 120 jugadores...

Hasta el momento de redactar la presente información y derivado de algunas noticias que se han recibido en el comité organizador, se han dado varios cambios, sobre todo cancelaciones de último momento por la inquietud que se ha desatado en jugadores foráneos, de Monclova y Nayarit, sobre todo, además de una pareja de Guadalajara, pero que sin embargo, se han suplido poco a poco, por jugadores locales que dejaron hasta el último su registro, tal como sucede en todos los eventos que se programan.

La lista de jugadores aún no se había cerrado e incluso podría llegarse hasta el límite establecido de 138 jugadores en base a la noticia de la cancelación del Torneo Anual de Culiacán, en el cual se esgrime el mismo argumento que ha afectado al desarrollo de la justa programada por el décimo aniversario del Hospital Marina Mazatlán.

Pero contra viento y marea, los organizadores de la competencia están listos para el inicio del evento que está pactado para el viernes con la ronda de práctica y a partir de las 4 de la tarde se iniciará el cóctel rompehielos y a las 5.30 de la tarde, el torneo de putter con el que se cierra el primer día de actividades.

El sábado el calendario puntualiza la clínica de golf a las 10.30 de la mañana, misma que será impartida por el profesional Jorge Corral, presidente de la PGA de México para dar paso a la ceremonia de inauguración en la que se tendrá a varios de los personajes que estarán presentes invitados entre los que se menciona al “Green” Marco Verde, el Tío Richie, los ex futbolistas Jared Borgetti y “Kikín” Fonseca, así como a Poncho Lizárraga, Horacio Palencia, Farid Aún y algunos más... algunos de ellos jugarán la competencia, y otros sólo estarán en las ceremonias de inauguración y clausura.

Luego a las 10:50 se dará el escopetazo de prevención y a las 12 del día, a jugar todo mundo.

Por lo pronto, se trabaja en el filtro de la lista de jugadores y la integración de las parejas que tomarán parte en la competencia que tiene como premios trofeos a los tres primeros lugares de dos categorías, cinco premios consistentes en artículos diversos a los mejores acercamientos a la bandera en los cuatro pares tres y dos hole in one, uno de ellos una camioneta Volvo y un carrito de golf 2024.

Y al filo de las 5:30 de la tarde, se procederá a la convivencia de entrega de premios y clausura con un fin de fiesta...

Ahí, continuarán las sorpresas con la que se culminará este magno evento que llega, contra viento y marea, a su octava edición... eso en referencia al clima de intranquilidad que se ha creado en la geografía de nuestro Estado...

Pero mientras tanto, por allá nos vemos...

AGRADECIMIENTO. – No queremos dejar pasar de largo, nuestro agradecimiento a los jugadores y patrocinadores del Torneo Hospital Marina Mazatlán, por su decisión de apoyar a este evento que llega, como lo mencionamos, a su octava fecha como parte de los festejos de décimo aniversario en las cuales se contempla además, la realización de conferencias magistrales, una cena baile del día del Médico, fiesta para colaboradores y obviamente, dos torneos entre ellos el golf y uno de futbol para personal médico.

Una verdadera fiesta que continuará, eso desde luego...

Y aquí le paramos, nos encontraremos de nuevo, primero Diosito la próxima semana.