“Tenemos una gran cantidad de muchachos prospectos que vienen fuertes y que van a demostrar sus habilidades sobre el ring, en una cartelera muy pareja y competitiva”, comentó Zapari.

“Los mazatlecos vienen fuertes, quieren empezar su carrera de forma positiva sumando sus primeras victorias”, añadió.

Por su parte, el joven pugilista expresó estar más que preparado para este encuentro, en el cual espera dejar una actuación sobresaliente y poder convencer al público con su estilo de pelea.

“Hemos venido avanzando muy bien, me siento muy bien, muy completo. He estado mejorando y ya estoy ansioso por esta pelea, además de agradecido por la oportunidad que se me está dando”, dijo.