$!Realizarán el FitFest 2026 Con Causa en Mazatlán a beneficio del Comedor Humanitario

MAZATLÁN._ Con el objetivo de fusionar la actividad física, la salud y la solidaridad, este sábado 5 de septiembre se llevará a cabo la edición FitFest 2026 Con Causa a las 6:45 horas en las instalaciones de Shekinah Beach Club.
La jornada beneficiará de manera íntegra al Comedor Humanitario Mazatlán, institución que diariamente brinda alimentación y asistencia a personas en situación de vulnerabilidad en el puerto.
Programa de actividades y cartel de instructores
El encuentro ofrecerá una experiencia deportiva multiplataforma que abarcará sesiones de entrenamiento funcional, yoga, meditación y zonas de recuperación con inmersión en hielo (ice plunge).
La Master Class estará impartida por los instructores Irving Perea, Mariana Wilson, Alma Cerna, Pau Montoya, Montse Osuna y Keylin Osuna.
Asimismo, el evento contará con la ambientación musical de DJ Rayo Curiel y la colaboración de Vital Terapia Manual junto a Mazatlán Ice Club.
Acceso y reservaciones
La cuota de recuperación para sumarse a la iniciativa es de 500 pesos por participante. Las personas interesadas en asistir y apoyar la causa pueden realizar sus reservaciones comunicándose al teléfono 669 266 8813.
Al finalizar la rutina de entrenamiento, los asistentes tendrán la opción de permanecer en las instalaciones del club de playa para desayunar.