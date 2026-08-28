$!Realizarán el FitFest 2026 Con Causa en Mazatlán a beneficio del Comedor Humanitario

MAZATLÁN._ Con el objetivo de fusionar la actividad física, la salud y la solidaridad, este sábado 5 de septiembre se llevará a cabo la edición FitFest 2026 Con Causa a las 6:45 horas en las instalaciones de Shekinah Beach Club.

La jornada beneficiará de manera íntegra al Comedor Humanitario Mazatlán, institución que diariamente brinda alimentación y asistencia a personas en situación de vulnerabilidad en el puerto.

Programa de actividades y cartel de instructores

El encuentro ofrecerá una experiencia deportiva multiplataforma que abarcará sesiones de entrenamiento funcional, yoga, meditación y zonas de recuperación con inmersión en hielo (ice plunge).

La Master Class estará impartida por los instructores Irving Perea, Mariana Wilson, Alma Cerna, Pau Montoya, Montse Osuna y Keylin Osuna.

Asimismo, el evento contará con la ambientación musical de DJ Rayo Curiel y la colaboración de Vital Terapia Manual junto a Mazatlán Ice Club.