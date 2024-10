Sin especificar fecha, ambas partes informaron en entrevista el pasado 6 de agosto que la relación laboral de JJ Pacho con el Isde había finalizado oficialmente en días recientes. Cascajares dijo que fue el mánager quien decidió enfocarse al cien por ciento al beisbol, pero el ex parador en corto informó que fue el Instituto el que había tomado la decisión de que ya no siguiera en el cargo.

Para el 16 de junio, el icónico ex pelotero fue anunciado como coach de banca de Olmecas de Tabasco de la misma liga de verano, cargo en el que se mantuvo hasta que finalizó la temporada regular el 1 de agosto luego que el equipo tabasqueño no avanzara a playoffs.

- JC: Lo que pasa es que públicamente, si lo quieres ver sentado, yo creo que para eso están mis representaciones del Gobernador que nosotros hemos venido cubriendo los eventos. A mí en lo particular, yo soy un director de los que me gusta mucho estar presente y cerca de quienes están haciendo el evento. Y después de mí pues ya está Daniel Castro que es quien realmente cubre Pacho, la verdad era más logístico todo lo que nos hacían.

“No tuve la oportunidad de hablar con él (Julio Cascajares), hablé con Dani ( José Daniel Castro Rojo , en ese momento director del Desarrollo del Deporte) para preguntarle si había permiso y me dijo que no había ningún problema, pero pues el tiempo que estuve yo fuera, pues era realmente un tiempo del cual no podían continuar ellos sin tener a alguien ahí, que estuviera al tanto, ¿no? Entonces yo creo que por eso fue, y en todo su derecho, y yo respeto eso, porque pues no tuve ningún problema con Julio, al contrario, estoy agradecido con él y con José Daniel”.

“Bueno, pues yo creo que ya no, porque como me fui de la institución para enrolarme en el beisbol de nuevo, entonces definitivamente pues ya no, yo creo que ya no soy parte del Instituto del Deporte”, respondió en ese momento el mánager con la serenidad que le caracteriza al hablar.

“No, hablaba con Daniel, y obviamente, pues, era difícil porque no, no, no, no, la distancia y el estar yo enfocado en lo que era el beisbol, pues, obvio, no me daba esa facilidad... definitivamente era muy difícil estar tanto tiempo fuera y no estar laborando”.

Juan José Pacho no considera que le hayan concedido este tipo de permiso con goce de sueldo por ser la figura deportiva que es.

“Yo creo que no tiene nada que ver eso. Creo que ellos, de una u otra manera, me dieron la oportunidad, no por ser quien soy”, aseguró.

“No pudieron aguantar más tiempo y es normal, ¿entiendes? Yo lo entiendo porque es difícil estar tanto tiempo fuera y estar devengando un sueldo y todo”.

Al preguntársele si fue el Isde el que le avisó que ya no podía seguir en su cargo de coordinador, respondió de forma afirmativa.

“Sí, de una u otra manera, ya ellos sí me avisaron”.