El apoyo económico osciló entre los 6 mil y 8 mil pesos, retroactivo a 10 meses, con la finalidad de reconocer la disciplina, tenacidad y resistencia de los deportistas en los torneos, y por poner el nombre del municipio de Elota en alto. Por este concepto, el municipio erogó un monto total de 148 mil pesos.

La alcaldesa de Elota, Ana Karen Val Medina, indicó que durante el Gobierno Municipal que encabeza, una de las prioridades fue el apoyo y el impulso al deporte, objetivo que se logró durante los tres años de gestión.

“Déjenme comentarles que siempre he sido una apasionada por el deporte, me gusta mucho jugar futbol, y como Presidenta municipal de Elota, una de mis principales prioridades fue impulsar con todo el deporte y la activación física, y a unas semanas de cerrar este gobierno me siento muy orgullosa de decirles que, ¡lo hemos logrado!”, expresó.