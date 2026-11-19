En la ceremonia se reconoció a deportistas, entrenadores e instituciones que han contribuido al desarrollo deportivo de Sinaloa.

Después de 25 años dedicada al deporte de alto rendimiento, la ciclista sinaloense Luz Daniela Gaxiola González recibió el primer lugar del Premio Estatal del Deporte 2026, en una ceremonia que encabezó la gobernadora Graciela Domínguez Nava.

En la categoría Deportista de Deporte Adaptado, el primer lugar correspondió a Rosa María Guerrero Cázares. El segundo sitio fue para Juan Diego García López y el tercero para Edwin y Pedro Monzón.

En Entrenador Convencional, Jesús Alfredo Lerma Martínez obtuvo el primer lugar, seguido por Jorge Luis Oliver, en segundo, y Jesús Moreno Salas, en tercero.

Por su parte, Francisco Javier Galarza consiguió el primer lugar en Entrenador de Deporte Adaptado. Juan Antonio Castellanos Velarde obtuvo el segundo sitio y Pedro Martín Astorga Carrijo, el tercero.

La Asociación de Softbol y Beisbol 5 del Estado de Sinaloa recibió el reconocimiento como Institución Promotora del Deporte, por su contribución al crecimiento y fortalecimiento de estas disciplinas.

Para la ciclista sinaloense, recibir nuevamente esta distinción representa una emoción, pero también un compromiso con las nuevas generaciones.

“25 años de carrera dedicada al alto rendimiento y recibir este reconocimiento me llena de emoción, pero sobre todo de compromiso y gratitud”, expresó.

La deportista consideró que su responsabilidad va más allá de competir y conseguir resultados, pues también implica inspirar a quienes comienzan su camino en el deporte.

“Como atleta, como mujer sinaloense y como mexicana, tengo el compromiso de abrir e inspirar a las nuevas generaciones y seguir impulsando el deporte de nuestro estado”, manifestó.